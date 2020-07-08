Порошенко под судом: власть хочет ограничить участие украинской оппозиции в выборах

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Накануне ночью суд принял решение продлить срок расследования еще на три месяца

Нынешняя власть хочет ограничить украинской оппозиции участие в местных выборах. Все время они посвящают тому, чтобы посадить оппозицию за решетку.

Об этом во время митинга против политических репрессий под Печерским судом заявил пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"Спасибо, что третий раз десятки тысяч людей приходят в Печерский суд, чтобы сказать решительное "нет" политическим репрессиям. Чтобы сказать решительное "нет" зеленой власти - неопытных, мстительных, мелких и ничтожных людей - которые организовали "зеленую волну" российской пятой колонне внутри Украины. Власть, которая борется не с Россией, не с оккупантом, а с украинскими волонтерами, добровольцами - с Софией Фединой, Марусей Зверобой, возбуждает уголовное дело против Владимира Вятровича, борется с нашим генералами - "киборгами" вроде Марченко", - подчеркнул Порошенко.

Порошенко сообщил, что накануне ночью Печерский суд принял решение продлить срок расследования еще на три месяца.

"Сегодня ночью, потому что все дрянные и мелкие дела они делают ночью, Печерский суд принял решение продлить еще на три месяца за пределами года, когда закон обязывает закончить дело, расследование дела о назначении мной заместителя руководителя разведки. Ночью такие вещи делать - это преступление, под давлением такие вещи делать - это преступление, и давить - это преступление. Для чего они это сделали? Чтобы потратить еще 15 миллионов денег для этих преступников из ГБР из средств налогоплательщиков. Сделать для того, чтобы ограничить лидера оппозиции Порошенко проводить избирательную кампанию, потому что на следующей неделе будут объявлены выборы, которые должны состояться в конце октября", - добавил Порошенко.

Порошенко заявил, что точно не сдастся без боя.

Напомним, сегодня, 8 июля, в Печерском районном суде продолжили избирать меру пресечения для Петра Порошенко. Заседание началось в 11:27.

Пятому президенту вменяют давление на главу Службы внешней разведки Егора Божка в 2018 году - якобы в результате этого он превысил служебные полномочия, назначив первым заместителем Сергея Семочко.

В свою очередь, адвокаты Порошенко заявили, что подозрение не было вручено, потому что по УПК - это должен делать генпрокурор или руководитель САП.

Ранее экс-посол Канады Роман Ващук заявил, что вызов Порошенко в ГБР является "открытой вендеттою" с плохими последствиями.

Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер напомнил нынешней власти в Украине, что не стоит повторять путь Януковича и преследовать политических оппонентов.

Также было обнародовано специальное заявление представителей Европарламента, которые призывали власть в Украине придерживаться принципов верховенства права и европейских ценностей, и добавили, что дело Порошенко будет под пристальным наблюдением институции.

Ранее экс-генпрокурор Руслан Рябошапка назвал подозрение пятому президенту Петру Порошенко, которая было подготовлено следователями Государственного бюро расследований, юридическим "трэшем".