Порошенко в суде: Венедиктова боится, снимите с нее этот груз

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова боится за свою дальнейшую судьбу из-за президента Владимира Зеленского. Об этом он заявил во время выступления в Печерском суде, который избирал ему меру пресечения.

"В глубине души и госпожа Венедиктова соглашается с Рябошапкой, но будучи зависимой от президента Зеленского, она боится за свою дальнейшую судьбу. Снимите с нее этот груз, отведите ее. Чтите и уважайте женщину... Я хочу обратиться к господину Зеленскому и госпоже Венедиктовой и хочу повторить тезис: "Мы вас не боимся. Замахнулись - бейте. Не откладывайте, не бойтесь. Надо упрятать за решетку - отправляйте", - сказал Порошенко.

Кроме того, защита Порошенко объявил отвод прокурорам и лично Венедиктовой.

По мнению экс-президента, Венедиктова соглашается с тезисом бывшего генпрокурора Руслана Рябошапки, что подозрение ему - "юридический трэш".

В свою очередь, Порошенко призвал вернуть этот "трэш" обратно в прокуратуру.

Он также отметил, что 10 июля заканчивается срок на расследование дела: "С 28 мая 2019 года, получая средства из карманов налогоплательщиков, год эта огромная группа занимается тем, что курам на смех".

В то же время, по словам нардепа Алексея Гончаренко, председательствующий судья Сергей Вовк отказал стороне защиты в отводе группы прокуроров.

Напомним, 10 июня Госбюро расследований вручило Порошенко подозрение в том, что он в 2018 году якобы склонил главу Службы внешней разведки к превышению служебных полномочий. Дело касается назначения Сергея Семочки первым заместителем председателя Службы внешней разведки.

В свою очередь, адвокаты Порошенко заявили, что подозрение не было вручено, потому что по УПК - это должен делать генпрокурор или руководитель САП.

По мнению экс-посла Канады Романа Ващука, вызов Порошенко в ГБР является "открытой вендеттою" с плохими последствиями.

Также было обнародовано специальное заявление представителей Европарламента, которые призывали власть в Украине придерживаться принципов верховенства права и европейских ценностей, и добавили, что дело Порошенко будет под пристальным наблюдением институции.

Ранее экс-генпрокурор Руслан Рябошапка назвал подозрение пятому президенту Петру Порошенко, которое было подготовлено следователями Государственного бюро расследований, юридическим "трэшем".