Порошенко в суде: недопустимо защищать Россию за аннексию Крыма и агрессию на Донбассе

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" считает недопустимым попытки оправдать Россию за незаконную аннексию Крыма и войну на Донбассе на Украину и оправдать российскую агрессию против Украины.

Об этом он заявил во время выступления в апелляционном суде по делу о государственной измене Януковича

"Попытка не признавать российскую агрессию, которая звучит в зале Киевского апелляционного суда, является антигосударственной и антиконституционной. В течение всех 5 лет на всех международных площадках был признан факт российской агрессии в Крыму, которая началась 20 февраля 2014 года. Захват Крыма де-факто было закончено 27-28 февраля. Я лично свидетельствую о том, что Крым был захвачен российскими войсками во время моего визита", - сказал Порошенко.

Он также отмечает, что за потерю территории Украины, которую весь мир и международное право квалифицирует как российскую агрессию, незаконную аннексию Крыма, которая подпадает под все определения международного права, отвечает бывший президент Янукович, который и легитимизировал аннексию.

Он сообщил, что когда прибыл в Крым, то лично видел российские войска, имел информацию об их присутствии на аэродроме в Симферополе, о десантных кораблях из Новороссийска.

"Если вы проанализируете информацию, которая стала публичной, о перехвате разговоров руководства РФ, они давали четкие указания об атаках на меня и недопуске в Симферополь. И всячески мне препятствовали. И меня это не остановило, и я провел все необходимые встречи в Крыму. Кстати, я был единственным, который приехал с этой миссией. Когда я вернулся в Украину, внес предложения немедленно организовать консультативную группу, в которой представители Верховного Совета Крыма принять участие не смогли, потому что Крым уже находился под оккупацией", - добавил Порошенко.

Порошенко просит суд обратить внимание, что в то время уже было совершено убийство активиста крымского татарина во время массовых акций, организованных оккупационными властями. Крым уже превратился в оккупированную и анексовану территорию.

"Решение президента Януковича обратиться к президенту РФ Путину вопреки Конституции с приглашением иностранных войск на территорию Украины и осуществления агрессии сделало его преступником. Преступление Януковича был продемонстрирован 1 марта 2014 года российским представителем на Совете безопасности ООН. Тогда представителем российской власти было продемонстрировано письмо, которым Янукович приглашал оккупационные войска на территорию Украины, которыми были осуществлены попытки легитимизировать российскую агрессию в Крыму", - напомнил Петр Порошенко.

Напомним, 15 июня Киевский апелляционный суд проводит повторный допрос пятого президента Украины Петра Порошенко по делу о государственной измене Виктора Януковича. Порошенко допрашивается в качестве свидетеля.

Напомним, в феврале 2018 года Порошенко на допрос в режиме видеоконференции рассказал об обстоятельствах визита к Крыму накануне его аннексии Россией, о российских военных на полуострове, а также об отстранении Януковича от власти после бегства в РФ.

В январе 2019 года Оболонский райсуд Киева признал Януковича виновным в государственной измене и заочно приговорил его к 13 годам лишения свободы.

Янукович покинул Украину в ночь на 23 февраля 2014 года на фоне массовых расстрелов на Майдане. С того времени он скрывается на территории России.