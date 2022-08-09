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Порошенко: Совбез ООН должен ввести миротворцев на Запорожскую АЭС

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Пятый президент Петр Порошенко призвал Совет Безопасности ООН немедленно разместить миротворцев на территории Запорожской АЭС. Потенциальная катастрофа на ЗАЭС по своим последствиям может быть в десять раз больше, чем авария на ЧАЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в эфире Sky News.

"Катастрофа на Запорожской атомной электростанции была бы в десять раз мощнее катастрофы на Чернобыльской АЭС. Однозначно, от последствий этого пострадала бы и вся Европа, и весь мир", - заявил Порошенко.

Он отметил, что Запорожская атомная электростанция обеспечивает 20% всего энергобаланса Украины и 50% атомной энергии.

"Хотел бы также напомнить, что по состоянию на данный момент украинский персонал станции находится там. А потому мы предложили, чтобы этот комплекс вопросов был немедленно вынесен на рассмотрение заседания Совета Безопасности ООН с тем, чтобы рассмотреть специальное решение о немедленном размещении миротворцев ООН на Запорожской атомной электростанции. Иначе последствия почувствует вся Европа, весь мир, ведь может произойти катастрофа", - добавил политик.

По его мнению, эта ситуация - это угроза глобальной безопасности. Если Россия не согласится на абсолютно независимых от Украины международных миротворцев, которые смогут гарантировать безопасность мира - следует ввести новое эмбарго и новые санкции.

"Россия понимает только язык силы. А значит весь мир должен продемонстрировать единство, солидарность и силу", - резюмировал Порошенко.

Напомним, 5 августа россияне дважды обстреляли ЗАЭС через что появилась угроза распыления радиоактивных веществ.

Добавим, уже на следующий день, 6 августа оккупанты снова обстреляли площадку ЗАЭС. Снаряды попали на территории поблизости со станционным сухим хранилищем отработанного ядерного топлива.

В "Энергоатоме" предупредили, из-за российских обстрелов ЗАЭС может перейти в режим блэкаута и рассказали, при каком условии это может произойти.

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Петр ПорошенкоЗапорожская АЭС