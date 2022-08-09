Порошенко: Радбез ООН має ввести миротворців на Запорізьку АЕС

"Катастрофа на Запорізькій атомній електростанції була б вдесятеро потужнішою за катастрофу на Чорнобильській АЕС. Однозначно, від наслідків цього постраждала б і вся Європа, і весь світ", - заявив Порошенко.

Він зазначив, що Запорізька атомна електростанція забезпечує 20% всього енергобалансу України й 50% атомної енергії.

"Хотів би також нагадати, що станом на цей момент український персонал станції перебуває там. А тому ми запропонували, щоб цей комплекс питань був негайно винесений на розгляд засідання Ради Безпеки ООН з тим, щоб розглянути спеціальне рішення про негайне розміщення миротворців ООН на Запорізькій атомній електростанції. Інакше наслідки відчує вся Європа, весь світ, адже може статися катастрофа", - додав політик.

На його думку, ця ситуація - це загроза глобальній безпеці. Якщо Росія не погодиться на абсолютно незалежних від України міжнародних миротворців, які зможуть гарантувати безпеку світу - слід запровадити нове ембарго і нові санкції.

"Росія розуміє лише мову сили. А отже весь світ має продемонструвати єдність, солідарність та силу", - резюмував Порошенко.