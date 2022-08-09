Порошенко: Совбез ООН должен ввести миротворцев на Запорожскую АЭС
Пятый президент Петр Порошенко призвал Совет Безопасности ООН немедленно разместить миротворцев на территории Запорожской АЭС. Потенциальная катастрофа на ЗАЭС по своим последствиям может быть в десять раз больше, чем авария на ЧАЭС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в эфире Sky News.
"Катастрофа на Запорожской атомной электростанции была бы в десять раз мощнее катастрофы на Чернобыльской АЭС. Однозначно, от последствий этого пострадала бы и вся Европа, и весь мир", - заявил Порошенко.
Он отметил, что Запорожская атомная электростанция обеспечивает 20% всего энергобаланса Украины и 50% атомной энергии.
"Хотел бы также напомнить, что по состоянию на данный момент украинский персонал станции находится там. А потому мы предложили, чтобы этот комплекс вопросов был немедленно вынесен на рассмотрение заседания Совета Безопасности ООН с тем, чтобы рассмотреть специальное решение о немедленном размещении миротворцев ООН на Запорожской атомной электростанции. Иначе последствия почувствует вся Европа, весь мир, ведь может произойти катастрофа", - добавил политик.
По его мнению, эта ситуация - это угроза глобальной безопасности. Если Россия не согласится на абсолютно независимых от Украины международных миротворцев, которые смогут гарантировать безопасность мира - следует ввести новое эмбарго и новые санкции.
"Россия понимает только язык силы. А значит весь мир должен продемонстрировать единство, солидарность и силу", - резюмировал Порошенко.
Напомним, 5 августа россияне дважды обстреляли ЗАЭС через что появилась угроза распыления радиоактивных веществ.
Добавим, уже на следующий день, 6 августа оккупанты снова обстреляли площадку ЗАЭС. Снаряды попали на территории поблизости со станционным сухим хранилищем отработанного ядерного топлива.
В "Энергоатоме" предупредили, из-за российских обстрелов ЗАЭС может перейти в режим блэкаута и рассказали, при каком условии это может произойти.
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