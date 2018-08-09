Порошенко повідомив, коли подасть поправки до Конституції щодо наміру України вступити до НАТО

У вересні Порошенко внесе на розгляд Ради зміни у Конституції в частині євроатлантичних прагнень України

Поправки до Конституції, якими буде закріплено прагнення про вступ України до Європейського союзу та Північноатлантичного альянсу, будуть внесені президентом з початком нового політичного сезону. Про це глава держави Петро Порошенко повідомив у Twitter.

За словами Порошенка, його поправки до Конституції у цьому питанні вже підготовлені.

"Зміни до Конституції в частині закріплення наших амбіцій про вступ України до Європейського Союзу і до НАТО давно назріли. Мною підготовлені поправки до Основного Закону, які подам на розгляд українського парламенту з початком нового політичного сезону", - сказав Порошенко.

Додамо, що депутати Верховної ради України виходять після канікул до роботи у новому політичному сезоні у вересні 2018 року.

Нагадаємо, 17 липня 2018 року президент України Петро Порошенко заявив, що під час саміту "Україна-НАТО" 19 лідерів країн-членів НАТО підтримали ідею прискорення вступу України до Північноатлантичного альянсу. Раніше Петро Порошенко зазначив, що Головнокомандувач сил Північноатлантичного альянсу в Європі підтвердив підтримку України у розширенні співпраці з НАТО.

Президент України Петро Порошенко віддав розпорядження готувати проект поправок до Конституції, який закріпить прагнення України до вступу до НАТО та до ЄС, у березні 2018 року.