Президент має намір закріпити у Конституції прагнення України до вступу в НАТО і ЄС

Президент України Петро Порошенко віддав розпорядження готувати проект поправок до Конституції, який закріпить прагнення України до вступу до НАТО та до ЄС. Про це президент повідомив у Twitter.

"І нехай наші партнери по НАТО навіть не сумніваються, що російські генерали вважають війну на Сході України лише першим етапом війни з Альянсом", - зазначив Порошенко.

І нехай наші партнери по НАТО навіть не сумніваються, що російські генерали вважають війну на Сході України лише першим етапом війни з Альянсом.



Віддав розпорядження готувати проект поправок до Конституції, який закріпить наше прагнення до вступу до НАТО та до ЄС. — Петро Порошенко (@poroshenko) 16 березня 2018 р.

Нагадаємо, сьогодні, 16 березня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вкотре заявив, що НАТО не хоче повернення часів "холодної війни" з Росією, але висловлює підтримку позиції Британії щодо отруєння екс-розвідника Сергія Скрипаля та його доньки.

Столтенберг зазначив, що за останній час проти Росії ввели ряд санкцій, але повністю ізолювати країну - не вихід.

Він додав: "У якийсь момент Росія зрозуміє, що в її інтересах не протистояти нам, а співпрацювати з нами, і ми готові це зробити, якщо вони будуть дотримуватися основних норм і правил міжнародної поведінки".