Президент має намір закріпити у Конституції прагнення України до вступу в НАТО і ЄС

Порошенко запевнив, що РФ вважає війну на Сході України лише першим етапом війни з Альянсом
Президент України Петро Порошенко віддав розпорядження готувати проект поправок до Конституції, який закріпить прагнення України до вступу до НАТО та до ЄС. Про це президент повідомив у Twitter.
"І нехай наші партнери по НАТО навіть не сумніваються, що російські генерали вважають війну на Сході України лише першим етапом війни з Альянсом", - зазначив Порошенко.
І нехай наші партнери по НАТО навіть не сумніваються, що російські генерали вважають війну на Сході України лише першим етапом війни з Альянсом.— Петро Порошенко (@poroshenko) 16 березня 2018 р.
Віддав розпорядження готувати проект поправок до Конституції, який закріпить наше прагнення до вступу до НАТО та до ЄС.
Нагадаємо, сьогодні, 16 березня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вкотре заявив, що НАТО не хоче повернення часів "холодної війни" з Росією, але висловлює підтримку позиції Британії щодо отруєння екс-розвідника Сергія Скрипаля та його доньки.
Столтенберг зазначив, що за останній час проти Росії ввели ряд санкцій, але повністю ізолювати країну - не вихід.
Він додав: "У якийсь момент Росія зрозуміє, що в її інтересах не протистояти нам, а співпрацювати з нами, і ми готові це зробити, якщо вони будуть дотримуватися основних норм і правил міжнародної поведінки".