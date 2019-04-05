Порошенко сменил замглавы СБУ

Президент Украины Петр Порошенко уволил с должности заместителя председателя Службы безопасности Украины Сергея Базюка и назначил на эту должность Владислава Косинского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Администрацию президента.

Соответствующие указы №102/2019 и №103/2019 были подписаны в четверг, 4 апреля.

"Освободить Базюка Сергея Николаевича с должности заместителя Председателя Службы безопасности Украины", - говорится в первом указе.

В то же время был назначен Владислава Косинского на должность заместителя председателя Службы безопасности Украины.

Фото: скриншот указов

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Петр Порошенко подписал указ "О назначении стипендий президента Украины детям журналистов, которые погибли в зв'связи с выполнением профессиональных обязанностей".

Кроме того, президент Украины Петр Порошенко подписал закон об усилении социальной защиты детей журналистов, которые погибли во время выполнения служебных обязанностей'язків.

Также президент подписал указ о праздновании в 2019 году Дня памяти и примирения, Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне и 75-й годовщины изгнания нацистов из Украины.