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Порошенко о ситуации на ЗАЭС: ядерный терроризм Путина не имеет границ

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Александр Мороз

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что ядерный шантаж России и ситуация вокруг Запорожской АЭС являются опасностью для всего мира. И призвал Конгресс США признать Россию государством, финансирующим терроризм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в эфире американского MSNBC.

Порошенко подчеркнул, что мощности ЗАЭС в десять раз больше Чернобыля, и последствия катастрофы были бы фатальными.

"Можно ли такое себе представить, что в самом центре Европы мы имеем десять Чернобыльских атомных электростанций. А значит и катастрофа может быть в десять раз мощнее", - заявил Порошенко.

По его словам, ядерная опасность не признает ни государственных границ, ни статьи 5 НАТО. А значит и вся Европа, и весь мир находятся под большой ядерной угрозой.

"Почему Путин это делает? Очень просто: это ядерный шантаж. И даже больше: это ядерный терроризм против всего мира. И поэтому очень важно зафиксировать, что россия является страной, которая спонсирует терроризм. И такое решение нам также нужно и со стороны американского Конгресса", - подчеркнул политик.

Он также напомнил, что Чернобыльская катастрофа разрушила Советский Союз. А потому у Путина не должно быть никаких иллюзий относительно того, что его нападение на Украину однозначно разрушит его террористический режим и приведет к Международному трибуналу в Гааге.

Напомним, что сегодня в Минобороны России анонсировали "теракт" на Запорожской АЭС, который якобы может произойти завтра, 19 июля, а затем страна-агрессор и вообще пригрозила полной остановкой станции.

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