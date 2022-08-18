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Порошенко про ситуацію на ЗАЕС: ядерний тероризм Путіна не має кордонів

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Олександр Мороз

Пʼятий президент Петро Порошенко заявив, що ядерний шантаж Росії та ситуація навколо Запорізької АЕС є небезпекою для всього світу. Й закликав Конгрес США визнати Росію державою, яка фінансує тероризм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в ефірі американського MSNBC.

Порошенко наголосив, що потужності ЗАЕС удесятеро більші за Чорнобиль, і наслідки катастрофи були б фатальними.

"Чи можна таке собі уявити, що в самому центрі Європи ми маємо десять Чорнобильських атомних електростанцій. А отже і катастрофа може бути вдесятеро потужнішою", - заявив Порошенко.

За його словами, ядерна небезпека не визнає ані державних кордонів, ані статті 5 НАТО. А отже і вся Європа, і весь світ перебувають під великою ядерною загрозою.

"Чому Путін це робить? Дуже просто: це ядерний шантаж. І навіть більше: це ядерний тероризм проти всього світу. І тому дуже важливим є зафіксувати, що росія є країною, яка спонсорує тероризм. І таке рішенням нам також потрібно і з боку американського Конгресу", - наголосив політик.

Він також нагадав, що Чорнобильська катастрофа зруйнувала Радянський Союз. А тому у Путіна не має бути жодних ілюзій щодо того, що його напад на Україну однозначно зруйнує його терористичний режим та приведе до міжнародного трибуналу в Гаазі.

Нагадаємо, що сьогодні у Міноборони Росії анонсували "теракт" на Запорізькій АЕС, який нібито може статися завтра, 19 липня, а потім країна-агресор і взагалі пригрозила повною зупинкою станції.

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