Порошенко про ситуацію на ЗАЕС: ядерний тероризм Путіна не має кордонів

Порошенко наголосив, що потужності ЗАЕС удесятеро більші за Чорнобиль, і наслідки катастрофи були б фатальними.

"Чи можна таке собі уявити, що в самому центрі Європи ми маємо десять Чорнобильських атомних електростанцій. А отже і катастрофа може бути вдесятеро потужнішою", - заявив Порошенко.

За його словами, ядерна небезпека не визнає ані державних кордонів, ані статті 5 НАТО. А отже і вся Європа, і весь світ перебувають під великою ядерною загрозою.

"Чому Путін це робить? Дуже просто: це ядерний шантаж. І навіть більше: це ядерний тероризм проти всього світу. І тому дуже важливим є зафіксувати, що росія є країною, яка спонсорує тероризм. І таке рішенням нам також потрібно і з боку американського Конгресу", - наголосив політик.

Він також нагадав, що Чорнобильська катастрофа зруйнувала Радянський Союз. А тому у Путіна не має бути жодних ілюзій щодо того, що його напад на Україну однозначно зруйнує його терористичний режим та приведе до міжнародного трибуналу в Гаазі.