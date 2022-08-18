Порошенко о ситуации на ЗАЭС: ядерный терроризм Путина не имеет границ

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что ядерный шантаж России и ситуация вокруг Запорожской АЭС являются опасностью для всего мира. И призвал Конгресс США признать Россию государством, финансирующим терроризм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в эфире американского MSNBC.

Порошенко подчеркнул, что мощности ЗАЭС в десять раз больше Чернобыля, и последствия катастрофы были бы фатальными.

"Можно ли такое себе представить, что в самом центре Европы мы имеем десять Чернобыльских атомных электростанций. А значит и катастрофа может быть в десять раз мощнее", - заявил Порошенко.

По его словам, ядерная опасность не признает ни государственных границ, ни статьи 5 НАТО. А значит и вся Европа, и весь мир находятся под большой ядерной угрозой.

"Почему Путин это делает? Очень просто: это ядерный шантаж. И даже больше: это ядерный терроризм против всего мира. И поэтому очень важно зафиксировать, что россия является страной, которая спонсирует терроризм. И такое решение нам также нужно и со стороны американского Конгресса", - подчеркнул политик.

Он также напомнил, что Чернобыльская катастрофа разрушила Советский Союз. А потому у Путина не должно быть никаких иллюзий относительно того, что его нападение на Украину однозначно разрушит его террористический режим и приведет к Международному трибуналу в Гааге.