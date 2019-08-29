Порошенко о Шуфриче в комитете свободы слова: "Это издевательство"

Порошенко потребует изменения кандидатуры
Избрание Нестора Шуфрича на должность главы комитета по вопросам свободы слова является неуместным по отношению к журналистскому сообществу, журналистике и базовому принципу права на свободу слова. Об этом заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в парламенте, передает корреспондент РБК-Украина.
"Присутствие господина Шуфрича во главе комитета свободы слова, думаю, что это издевательство над журналистами, журналистикой и свободой слова. Хочу подчеркнуть, что наша политическая сила и наша команда будет четко требовать, чтобы "Слуга народа" изменила эту кандидатуру", – подчеркнул Порошенко.
Он добавил, что это не дает возможности фракции "ЕС" поддерживать предложенный список председателей комитетов.
"Твердо убежден, что журналистская солидарность получает особую актуальность", – также подчеркнул лидер партии.
Наша команда Европейская Солидарность является государственниками. И мы будем делать все от нас зависящее, чтобы Украина продолжила путь реформ. В то же время мы будем следить, чтобы власть не перешла красных линий на нашем пути европейской и евроатлантической интеграции. Желаю Верховной Раде VIII созыва согласия, плодотворной и эффективной работы в интересах Украины и украинского народа.Опубликовано Петром Порошенко Четверг, 29 августа 2019 г.