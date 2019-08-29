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Порошенко про Шуфрича в комітеті свободи слова: "Це знущання"

Новини » Політика    29.08.2019 - 12:09
Порошенко про Шуфрича в комітеті свободи слова: "Це знущання"
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенка вимагатиме зміни кандидатури

Обрання Нестора Шуфрича на посаду голови комітету з питань свободи слова є недоречним по відношенню до журналістської спільноти, журналістики та базового принципу права на свободу слова. Про це заявив п’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко в парламенті, передає кореспондент РБК-Україна.

"Присутність пана Шуфрича на чолі комітету свободи слова, думаю, що це знущання над журналістами, журналістикою і свободою слова. Хочу наголосити, що наша політична сила і наша команда буде чітко вимагати, щоб "Слуга народу" змінила цю кандидатуру", – підкреслив Порошенко.

Він додав, що це не дає можливості фракції "ЄС" підтримувати запропонований список голів комітетів.

"Твердо переконаний, що журналістська солідарність набуває особливої актуальності", – також підкреслив лідер партії.

Наша команда Європейська Солідарність є державниками. І ми будемо робити все від нас залежне, щоб Україна продовжила шлях реформ. У той же час ми будемо стежити, щоб влада не перейшла червоних ліній на нашому шляху європейської та євроатлантичної інтеграції. Бажаю Верховній Раді IX скликання злагоди, плідної та ефективної роботи в інтересах України й українського народу.

Опубліковано Петром Порошенком Четвер, 29 серпня 2019 р.

Із комітету свободи слова відкликали представників партій Порошенка і Тимошенко "ЄС" проти обрання Шуфрича головою комітету зі свободи слова
Новини України ШуфричПорошенко Петро
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