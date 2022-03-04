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Порошенко: шансов, что Путин захватит Киев, нет

Новина українською →
Киев, Пятница 04 марта 2022 14:36
Порошенко: шансов, что Путин захватит Киев, нет Фото: лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Наталия Гурковская

Пятый президент Петр Порошенко убежден: шансов, что Путин захватит Киев, нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт политсилы.

"В Украине мы просто хотим быть свободными. Мы хотим быть демократическими. Мы хотим быть европейцами, - сказал он. - Всю ночь в воздухе длился бой, было шесть бомбовых ударов по центру. Мы никогда не сдаемся. Шансов, что Путину отдадут Киев, нет. Мы хорошо организованы и сплочены".

Он также отметил, что многие российские солдаты уже погибли в боях.

"Путин этого не признает, он не признает эти данные. Это еще одно доказательство того, что он лжец. Руины украинских городов, от Харькова до Ирпеня, от Херсона до Бучи, показывают, что это похоже на Вторую мировую войну. Это свидетельство того, что Путин предстанет перед Международным уголовным трибуналом в Гааге и будет заключен за военные преступления, - убежден Порошенко. - Россияне будут платить за каждого нашего солдата и мирного жителя. Украинцы готовы защищать свою землю, воевать с россиянами. Это самый большой сюрприз не только для Путина. Я знаю генерала из одной из стран НАТО. В лучшей ситуации, по его словам, украинские Вооруженные Силы способны противостоять второй по величине армии мира - российской армии - до 72 часов. Сегодня прошло восемь дней с начала войны".

Порошенко призвал союзников ввести максимально жесткие, "адские" санкции против Путина.

"Отключение SWIFT не для нескольких банков, а для всех российских банков. Эмбарго на российский экспорт. Исключить все кредитные карты для всех россиян. Они должны почувствовать, насколько опасно для них поддерживать Путина", - подчеркивает Порошенко.

Лидер "Европейской солидарности" поблагодарил поляков и польское правительство за невероятную солидарность с украинцами во время войны.

"Вы принимаете наших детей, наши семьи. Они ни за что не платят. Вы даете им еду, вы даете им убежище. Вы настоящие друзья, которые познаются в беде", - резюмирует Порошенко.

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