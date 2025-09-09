ua en ru
Порошенко за август обогатился почти на 1 млрд гривен: данные декларации

Вторник 09 сентября 2025 16:33
Фото: Петр Порошенко увеличил состояние на 1 млрд грн (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Народный депутат Петр Порошенко за август 2025 обогатился почти на 1 млрд гривен. Таким образом, только за месяц доход нардепа превысил его годовое состояние за весь довоенный 2021 год в 6 раз.

Об этом свидетельствуют данные декларации лидера "Евросолидарности", обнародованной в реестре НАПК, пишет РБК-Украина.

Общий доход Порошенко за август составил более 932 млн грн. Для сравнения, средний месячный доход политика в 2024 году был всего 385 млн грн, в 2023 году - 120 млн грн, а в 2022 году - 119 млн грн.

Основную часть доходов Порошенко, как и в предыдущие годы, составили дивиденды, доходы от ценных бумаг и корпоративных прав, а также финансовые поступления от компаний, связанных с бизнес-структурами политика.

Наибольшее количество поступлений лидер "Европейской солидарности" получил от компании Sequent/Rothschild Trust, которые обеспечили более 80% от всех доходов, остальные - возврат стоимости и проценты по облигациям международных корпораций и банков от выведенных из Украины средств.

Как известно, Петр Порошенко находится под санкциями СНБО, введенными против него вместе с Виктором Медведчуком и другими олигархами.

Ранее сообщалось, народный депутат Петр Порошенко был разоблачен на финансовых сделках с государственными ценными бумагами (ОВГЗ), которые олигарх покупал через свой банк за донаты украинцев.

Петр Порошенко Декларации о доходах
