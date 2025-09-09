Порошенко за август обогатился почти на 1 млрд гривен: данные декларации

Народный депутат Петр Порошенко за август 2025 обогатился почти на 1 млрд гривен. Таким образом, только за месяц доход нардепа превысил его годовое состояние за весь довоенный 2021 год в 6 раз.

Общий доход Порошенко за август составил более 932 млн грн. Для сравнения, средний месячный доход политика в 2024 году был всего 385 млн грн, в 2023 году - 120 млн грн, а в 2022 году - 119 млн грн.

Основную часть доходов Порошенко, как и в предыдущие годы, составили дивиденды, доходы от ценных бумаг и корпоративных прав, а также финансовые поступления от компаний, связанных с бизнес-структурами политика.

Наибольшее количество поступлений лидер "Европейской солидарности" получил от компании Sequent/Rothschild Trust, которые обеспечили более 80% от всех доходов, остальные - возврат стоимости и проценты по облигациям международных корпораций и банков от выведенных из Украины средств.