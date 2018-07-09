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Порошенко сьогодні відвідає Саміт Україна-ЄС в Брюселі

НовиниПолітика    09.07.2018 - 09:15
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Лідери України та ЄС обговорять, зокрема, стан імплементації Угоди про асоціацію

Президент України Петро Порошенко сьогодні, 9 липня, здійснить візит до інституцій Європейського союзу (ЄС) для участі у Саміті Україна-Європейський Союз. Про це йдеться у повідомленні прес-служби глави держави.

Як повідомляється, на Саміті лідери України та ЄС обговорять стан імплементації Угоди про асоціацію та перспективи подальшого поглиблення секторальної інтеграції України у сферах цифрового ринку, енергетичного союзу, митної справи, а також впровадження реформ та питання зміцнення енергетичної безпеки.

Також сторони планують обговорити координації дій з метою протидії триваючій російській агресії, підвищення ефективності політики санкцій проти Росії та посилення міжнародного тиску на Кремль для повного виконання мінських домовленостей.

Зазначимо, щорічний Саміт Україна - ЄС є вже двадцятою зустріччю лідерів України та Євросоюзу і першою з моменту вступу в силу Угоди про асоціацію.

На зустрічі високого рівня 9 липня в Брюсселі українську делегацію очолює президент Петро Порошенко.

Від Євросоюзу - президент Європейської ради Дональд Туск і голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.

Серед інших учасників саміту Україна - ЄС: Федеріка Могеріні, верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки;

Сесілія Мальмстрем, екрокоміссар з питань торгівлі;

Валдіс Домбровскіс, віце-президен Єврокомісії;

Марош Шефчовіч, віце-президент Єврокомісії.

Нагадаємо, сьогодні, 9 липня, набуло чинності рішення Європейського союзу про виділення Україні 1 мільярда євро позик макрофінансової допомоги.

У Раді розраховують на конкретні домовленості за підсумками саміту Україна-ЄС Саміт Україна - ЄС: подробиці
Теги публікації: Порошенко Петро, Саміт, Брюссель, Украина -ЕС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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