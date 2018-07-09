Саміт Україна - ЄС: подробиці

Саміт Україна - ЄС 2018 проходить у Брюсселі 9 липня
Щорічний Саміт Україна - ЄС є вже двадцятою зустріччю лідерів України та Євросоюзу і першою з моменту вступу в силу Угоди про асоціацію. Хід переговорів, порядок денний і всі подробиці зустрічі - в матеріалі РБК-Україна.
Про місце і час проведення ювілейного Саміту Україна - ЄС стало відомо після переговорів Петра Порошенка і президента Європейської Ради Дональда Туска в травні 2018.
На зустрічі виского рівня 9 липня в Брюсселі українську делегацію очолює президент Петро Порошенко. Від Євросоюзу - президент Європейської ради Дональд Туск і голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер. Серед інших учасників саміту Україна - ЄС:
Фото: Жан-Клод Юнкер, Петро Порошенко, Дональд Туск під час Саміту Україна - ЄС (president.gov.ua)
В ході зустрічі сторони традиційно підведуть підсумки року, обговорять пріоритети розвитку і загальні політичні та економічні дії, а також узгодять найбільш актуальні питання, зазначені в офіційному порядку денному на сайті Єврокомісії. Так, основними темами переговорів є:
Напередодні Саміту Україна - ЄС Петро Порошенко на сторінці в Facebook повідомив, що планує 9 липня підняти питання про загрози, що створюються Росією в Азовському і Чорному морях, і розраховує на жорстку позицію Євросоюзу.
Вітаю рішення Ради ЄС продовжити на рік «кримський пакет» санкцій проти російського агресора. Розраховуємо на жорстку...Опубліковано Петром Порошенком Понеділок, 18 червня 2018 р.
В порядку денному зустрічі говориться: "Саміт підтвердить підтримку ЄС незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України. Керівники Євросоюзу вказують на необхідність повного здійснення Мінських угод усіма сторонами, підкреслюючи відповідальність Росії в цьому контексті". На підтвердження цього в кінці червня були продовжені санкції Євросоюзу проти РФ ще на 6 місяців.
Крім цього, на зустрічі глав України і ЄС будуть підніматися питання незаконного затримання українців в Криму і в Росії, включаючи кінорежисера Олега Сенцова.
Зустріч в Брюсселі розпочнеться 9 липня о 12:00 (13:00 за Києвом) з вітання П. Порошенка і Д.Туска. О 12:05 - переговори лідерів (Петро Порошенко, Дональд Туск, Жан-Клод Юнкер). О 12:25 розпочнеться пленарна сесія 20-го Саміту Україна - ЄС. 13:45 - робочий обід. О 15:10 відбудеться прес-конференція за підсумками Саміту.
Фото: програма саміту Україна - ЄС (consilium.europa.eu)