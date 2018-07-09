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Саміт Україна - ЄС: подробиці

НовиниПолітика    09.07.2018 - 02:00
Фото: Саміт Україна - ЄС (facebook.com/hotworldsnews)
Фото: Саміт Україна - ЄС (facebook.com/hotworldsnews)

Саміт Україна - ЄС 2018 проходить у Брюсселі 9 липня

Щорічний Саміт Україна - ЄС є вже двадцятою зустріччю лідерів України та Євросоюзу і першою з моменту вступу в силу Угоди про асоціацію. Хід переговорів, порядок денний і всі подробиці зустрічі - в матеріалі РБК-Україна.

Саміт Україна - ЄС: учасники

Про місце і час проведення ювілейного Саміту Україна - ЄС стало відомо після переговорів Петра Порошенка і президента Європейської Ради Дональда Туска в травні 2018.

На зустрічі виского рівня 9 липня в Брюсселі українську делегацію очолює президент Петро Порошенко. Від Євросоюзу - президент Європейської ради Дональд Туск і голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер. Серед інших учасників саміту Україна - ЄС:

  • Федеріка Могеріні, верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки;
  • Сесілія Мальмстрем, екрокоміссар з питань тороговлі;
  • Валдіс Домбровскіс, віце-президен Єврокомісії;
  • Марош Шефчовіч, віце-президент Єврокомісії.

Жан-Клод Юнкер, Петро Порошенко, Дональд Туск під час Саміту Україна - ЄСФото: Жан-Клод Юнкер, Петро Порошенко, Дональд Туск під час Саміту Україна - ЄС (president.gov.ua)

Порядок денний Саміту Україна - ЄС

В ході зустрічі сторони традиційно підведуть підсумки року, обговорять пріоритети розвитку і загальні політичні та економічні дії, а також узгодять найбільш актуальні питання, зазначені в офіційному порядку денному на сайті Єврокомісії. Так, основними темами переговорів є:

  • обговорення подальших кроків з реалізації Угоди про асоціацію Україна - ЄС і зони вільної торгівлі;
  • обговорення прогресу в здійсненні програми реформ в Україні і підтримку цього процесу з боку ЄС;
  • питання енергетичної безпеки;
  • питання регіональної і зовнішньої політики, в тому числі: відносини з Росією, незаконна анексія Криму, імлементація Мінських угод.

Напередодні Саміту Україна - ЄС Петро Порошенко на сторінці в Facebook повідомив, що планує 9 липня підняти питання про загрози, що створюються Росією в Азовському і Чорному морях, і розраховує на жорстку позицію Євросоюзу.

 

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Опубліковано Петром Порошенком Понеділок, 18 червня 2018 р.

В порядку денному зустрічі говориться: "Саміт підтвердить підтримку ЄС незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України. Керівники Євросоюзу вказують на необхідність повного здійснення Мінських угод усіма сторонами, підкреслюючи відповідальність Росії в цьому контексті". На підтвердження цього в кінці червня були продовжені санкції Євросоюзу проти РФ ще на 6 місяців.

Крім цього, на зустрічі глав України і ЄС будуть підніматися питання незаконного затримання українців в Криму і в Росії, включаючи кінорежисера Олега Сенцова.

Програма Саміту Україна - ЄС

Зустріч в Брюсселі розпочнеться 9 липня о 12:00 (13:00 за Києвом) з вітання П. Порошенка і Д.Туска. О 12:05 - переговори лідерів (Петро Порошенко, Дональд Туск, Жан-Клод Юнкер). О 12:25 розпочнеться пленарна сесія 20-го Саміту Україна - ЄС. 13:45 - робочий обід. О 15:10 відбудеться прес-конференція за підсумками Саміту.

програма саміту Україна - ЄСФото: програма саміту Україна - ЄС (consilium.europa.eu)

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Теги публікації: Евросоюз, Брюссель, Саміт Україна - ЄС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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