Порошенко: "русскій мір" залишає по собі суцільні руїни

Селище Козача Лопань - усього за три кілометри від державного кордону з Росією. 7 місяців люди тут жили в окупації, зараз досі немає світла і зв’язку.

Мешканцям привезли генератори, спальники, харчі та ліки.

"Проїжджаючи селищем, відчуваєш страшний біль і одночасно злість. Селище було одним із перших, які окупувала російська орда. Окупувала і зруйнувала. Тут немає зв’язку, немає світла та газу. "Русскій мір" залишає по собі суцільні руїни", - заявив Петро Порошенко.

За його словам, тут, як і в багатьох інших містах та селах звільненої Харківської області, російські окупанти влаштували катівню. Знущалися жорстоко. Влаштовували допити звичайним селянам.