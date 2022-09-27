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Порошенко: "русскій мір" залишає по собі суцільні руїни

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Пʼятий президент Петро Порошенко побував на звільнених територіях Харківської області, куди привіз гуманітарний вантаж у Дергачівську громаду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка у Facebook.

Селище Козача Лопань - усього за три кілометри від державного кордону з Росією. 7 місяців люди тут жили в окупації, зараз досі немає світла і зв’язку.

Мешканцям привезли генератори, спальники, харчі та ліки.

"Проїжджаючи селищем, відчуваєш страшний біль і одночасно злість. Селище було одним із перших, які окупувала російська орда. Окупувала і зруйнувала. Тут немає зв’язку, немає світла та газу. "Русскій мір" залишає по собі суцільні руїни", - заявив Петро Порошенко.

За його словам, тут, як і в багатьох інших містах та селах звільненої Харківської області, російські окупанти влаштували катівню. Знущалися жорстоко. Влаштовували допити звичайним селянам.

"Зараз в селищі залишилося буквально 1,5 тисячі населення, в чотири рази менше, ніж до окупації. Привезли людям генератори, спальники на перший час. І обов’язково привеземо Starlink", - додав Порошенко.

Зазначимо, що українські бійці також звільнили село Піски-Радьківські у Харківській області, але там ще проводять зачистки та розмінування.

Також додамо, що захисники України вже деокупували 454 населені пункти Харківської області. До деяких з них уже запустили пасажирські потяги.

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Петро ПорошенкоГуманітарна допомога