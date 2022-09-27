Порошенко: "русский мир" оставляет после себя сплошные руины

Поселок Казачья Лопань - всего в трех километрах от государственной границы с Россией. 7 месяцев люди здесь жили в оккупации, сейчас до сих пор нет света и связи.

Жителям привезли генераторы, спальники, продукты и лекарства.

"Проезжая по селу, чувствуешь страшную боль и одновременно злобу. Поселок был одним из первых, которые оккупировала российская орда. Оккупировала и разрушила. Здесь нет связи, нет света и газа. "Русский мир" оставляет после себя сплошные руины", - заявил Петр Порошенко.

По его словам, здесь, как и во многих других городах и селах освобожденной Харьковской области, российские оккупанты устроили застенку. Издевались жестоко. Устраивали допросы обычным крестьянам.