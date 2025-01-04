Порошенко розкритикував харківські угоди, хоча раніше називав їх "мистецтвом компромісу"

Зокрема, в інтерв’ю "5 каналу" він наголошував: "Я переконаний, що базові угоди щодо ЧФ РФ - мистецтво компромісу. Але продовження терміну було необоротно".

Ставши міністром економіки в уряді Азарова, Порошенко відповідав за економічне співробітництво та виконання угод із РФ.

"На цих посадах, Петро Порошенко просував і власні інтереси - опановував російський ринок для Липецької кондитерської фабрики. При цьому, як відомо, не припиняв сплачувати податки в російський бюджет навіть після початку російсько-української війни в 2014 році", - зазначає "Закон і Бізнес".

Журналісти також наголошують, що Порошенко є підозрюваним у справі про державну зраду. Він проходить у цій справі разом із кумом президента РФ Володимира Путіна - Віктором Медведчуком.

"Харківські угоди"

Розслідування встановило, що Янукович, в порушення вимог Конституції та закону "Про міжнародні договори України", 21 квітня 2010 року у Харкові підписав угоду, якою продовжив на 25 років строк перебування чорноморського флоту РФ на території АР Крим і Севастополю.

Того ж дня Азаров підписав розпорядження про схвалення Кабміном так званих "Харківських угод" на користь Росії.

Колишні керівники держави штучно створили передумови для збільшення чисельності російських військ на території України, їх переоснащення й модернізації та надалі - вторгнення збройних сил РФ і окупації ними АР Крим і Севастополя.

Окупація півострова надала можливість Росії здійснити протягом 2014-2022 років нарощування особового складу та військової техніки збройних сил РФ, а також створити нові військові частини та підрозділ. Держава-агресор застосувала їх для повномасштабного військового вторгнення 24 лютого 2022 року на територію України.

Через переховування обвинувачених в Росії, досудове розслідування здійснювалося ДБР за спеціальною процедурою (in absentia).

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Порошенка розкритикували за те, що він зіграв на стороні колишнього регіонала екс-лідера ОПЗЖ Юрія Бойка у відкликанні його з комітету.