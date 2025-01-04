Порошенко раскритиковал харьковские соглашения, хотя ранее называл их "искусством компромисса"

В частности, в интервью "5 каналу" он отмечал: "Я убежден, что базовые соглашения по ЧФ РФ - искусство компромисса. Но продление срока было необратимо".

Став министром экономики в правительстве Азарова, Порошенко отвечал за экономическое сотрудничество и выполнение соглашений с РФ.

"На этих должностях, Петр Порошенко продвигал и собственные интересы - осваивал российский рынок для Липецкой кондитерской фабрики. При этом, как известно, не прекращал платить налоги в российский бюджет даже после начала российско-украинской войны в 2014 году", - отмечает "Закон и Бизнес".

Журналисты также отмечают, что Порошенко является подозреваемым по делу о государственной измене. Он проходит по этому делу вместе с кумом президента РФ Владимира Путина - Виктором Медведчуком.

"Харьковские соглашения"

Расследование установило, что Янукович, в нарушение требований Конституции и закона "О международных договорах Украины", 21 апреля 2010 года в Харькове подписал соглашение, которым продлил на 25 лет срок пребывания черноморского флота РФ на территории АР Крым и Севастополя.

В тот же день Азаров подписал распоряжение об одобрении Кабмином так называемых "Харьковских соглашений" в пользу России.

Бывшие руководители государства искусственно создали предпосылки для увеличения численности российских войск на территории Украины, их переоснащения и модернизации и в дальнейшем - вторжения вооруженных сил РФ и оккупации ими АР Крым и Севастополя.

Оккупация полуострова дала возможность России осуществить в течение 2014-2022 годов наращивание личного состава и военной техники вооруженных сил РФ, а также создать новые воинские части и подразделения. Государство-агрессор применило их для полномасштабного военного вторжения 24 февраля 2022 года на территорию Украины.

Из-за сокрытия обвиняемых в России, досудебное расследование осуществлялось ГБР по специальной процедуре (in absentia).

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко раскритиковали за то, что он сыграл на стороне бывшего регионала экс-лидера ОПЗЖ Юрия Бойко в отзыве его из комитета.