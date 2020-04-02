Порошенко: Россия как страна-агрессор рано или поздно ответит за свои преступления

фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)

Порошенко подчеркнул, что вопрос Донбасса и Крыма, несмотря на попытки России не отошел на второй план

Россия пытается воспользоваться пандемией коронавируса, чтобы отменить санкции за агрессию против Украины, ведь санкции действуют и должны продолжатся до тех пор, "пока враг не уберется с украинской земли". Об этом заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам, передает РБК-Украина.

"Россия пытается делать свою работу - она ставит вопросы, что во время коронавируса давайте остановим или ослабим санкции. Это действительно является подтверждением, что наша программа применения санкций против РФ за оккупацию - эффективная и действует. Где разговоры России о том, что санкции им не страшны?" - сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что вопрос Донбасса и Крыма, несмотря на попытки России не отошел на второй план, ведь санкции США и ЕС продлены.

"Это является результатом нашей работы. И России сказали решительное - нет. И когда они пытаются делать пиар-акцию, например, прислали бензовозы в Италию, то им сказали, что вы никого здесь не обманете. И в этих условиях ЕС защищает европейские ценности", - убежден Петр Порошенко.

Он также подчеркнул, что Россия как страна-агрессор рано или поздно ответит за свои преступления - несмотря на то, что нынешняя власть отдает Кремлю важных свидетелей этих преступлений.

"Они Цемаха выдали, чтобы разрушить процесс, они беркутят выдали, чтобы разрушить суд над убийцами Майдана. Ничего у них не выйдет. Мы запустили процесс - и Россия за атаку на Украину, за агрессию против нашего государства будет нести ответственность", - добавил Порошенко.

Напомним, Германия и Франция выступили с совместным заявлением о препятствовании работе наблюдателей ОБСЕ на оккупированном Донбассе под прикрытием пандемии коронавируса.

Ранее также сообщалось, что встреча советников лидеров "нормандской четверки" перенесли из-за коронавируса.