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Порошенко за рік війни збільшив статки на 224 млн доларів

Вівторок 26 грудня 2023 21:08
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Порошенко за рік війни збільшив статки на 224 млн доларів Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Порівняно з минулим роком статки лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка виросли на 224 млн доларів та складають майже 1 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на експерта Світлану Кушнір на основі рейтингів провідних NV та Forbes.

Відповідні дані опублікувала експерта Світлану Кушнір на основі рейтингів провідних NV та Forbes.

Згідно з інформацією, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко увійшов в трійку найзаможніших українців зі статками 954 мільйони доларів. Він трохи не дотягнув до мільярду доларів та посів третє місце після Рената Ахметова та Віктора Пінчука.

"Таким чином, за 12 місяців статки Порошенка зросли на 224 мільйони доларів. У перший рік повномасштабного вторгнення Порошенко посідав лише 12 місце у рейтингу багатіїв зі статками у 730 мільйонів доларів", - пише Кушнір

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Петро Порошенко протягом жовтня-листопада тричі отримував від угорського уряду грошові надходження, які в сумі склали понад 37 мільйонів гривень.

Це сталось за тиждень до того, як Порошенко намагався виїхати за кордон на перемовини з Орбаном. Тоді прикордонники не випустили нардепа з країни, оскільки українські спецслужби отримали інформацію, що його візит до Угорщини може бути використаний російськими ФСБ та ГРУ.

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