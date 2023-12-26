Порошенко за год войны увеличил состояние на 224 млн долларов

По сравнению с прошлым годом состояние лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко выросло на 224 млн долларов и составляет почти 1 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эксперта Светлану Кушнир на основе рейтингов ведущих NV и Forbes .

Соответствующие данные опубликовала эксперта Светлана Кушнир на основе рейтингов ведущих NV и Forbes .

Согласно информации, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко вошел в тройку самых богатых украинцев с состоянием 954 миллиона долларов. Он немного не дотянул до миллиарда долларов и занял третье место после Рената Ахметова и Виктора Пинчука.

"Таким образом, за 12 месяцев состояние Порошенко выросло на 224 миллиона долларов. В первый год полномасштабного вторжения Порошенко занимал лишь 12 место в рейтинге богачей с состоянием в 730 миллионов долларов", - пишет Кушнир.

Напомним, ранее РБК-Украина писала, что Петр Порошенко в течение октября-ноября трижды получал от венгерского правительства денежные поступления, которые в сумме составили более 37 миллионов гривен.

Это произошло за неделю до того, как Порошенко пытался уехать за границу на переговоры с Орбаном. Тогда пограничники не выпустили нардепа из страны, поскольку украинские спецслужбы получили информацию, что его визит в Венгрию может использовать российские ФСБ и ГРУ.