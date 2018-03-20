У Порошенко рассказали, каким образом будет изменен "Закон о гражданстве"

В законе "О гражданстве" планируется внести уточнения относительно причин лишения украинского гражданства. Об этом рассказала представитель президента Украины в Верховной раде (ВР), народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Это законопроект, который уточняет позиции и моменты, благодаря которым лицо, которое хочет приобрести украинское гражданство может или не может его приобрести. В частности, уточняются причины, почему могут лишить украинского гражданства. Например, не может стать гражданином Украины человек, который совершил преступления на территории Украины или совершил тяжкие преступления против украинских граждан. Это то, что дополнительно будет", - заявила Луценко.

По ее словам, после принятия изменений к закону смогут лишать украинского гражданства за нарушение процедур подачи документов для его приобретения.

"Может лишиться гражданства Украины человек, который не осуществил процедуры, которые он должен был сделать после обретения украинского гражданства. Например, не подал заявление в ту страну, где он имел гражданство и не сдал паспорт, например, не сообщил в соответствующий двухмесячный срок", - добавила Луценко.

Напомним, что 1 марта, Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал проект закона Украины "О внесении изменений в закон Украины "О гражданстве Украины" и предложил президенту Украины внести его на рассмотрение ВР.

По словам нардепа, вчера, 19 марта, Порошенко внес законопроект о гражданстве на рассмотрение Рады.