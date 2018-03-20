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У Порошенка розповіли, яким чином буде змінено "Закон про громадянство"

НовиниПолітика    20.03.2018 - 18:20
Фото: паспорт громадянина України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Фото: паспорт громадянина України (Віталій Носач, РБК-Україна)

Планується внести уточнення щодо причин позбавлення українського громадянства

У законі "Про громадянство" планується внести уточнення щодо причин позбавлення українського громадянства. Про це розповіла представник президента України у Верховній раді (ВР), народний депутат від фракції "Блок Петра Порошенка" Ірина Луценко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Це законопроект, який уточнює позиції і моменти, завдяки яких особа, яка хоче набути українське громадянство може або не може його набути. Зокрема, уточнюються причини, чому можуть позбавити українського громадянства. Наприклад, не може стати громадянином України людина, яка вчинила злочини на території України чи вчинила тяжкі злочини проти українських громадян. Це те, що додатково буде", - заявила Луценко.

За її словами, після ухвалення змін до закону українського громадянства зможуть позбавляти через порушення процедур з подачі документів для його набуття.

"Може позбутися громадянства України особа, яка не здійснила процедури, які вона мала зробити після набуття українського громадянства. Наприклад, не подала заяву в ту країну, де вона мала громадянство і не здала паспорт, наприклад, чи не повідомила у відповідний двохмісячний термін", - додала Луценко.

Нагадаємо, що 1 березня, Рада національної безпеки і оборони України підтримала проект закону України "Про внесення змін до закону України "Про громадянство України" та запропонувала президентові України внести його на розгляд ВР.

За словами нардепа, вчора, 19 березня, Порошенко вніс законопроект про громадянство на розгляд Ради. 

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Теги: гражданство, законопроект
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