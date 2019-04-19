У Порошенко рассказали, где берут деньги на массовые звонки украинцам

Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Звонки оплачиваются из избирательного фонда кандидата

Массовые звонки избирателям, во время которых голос Петра Порошенко призывает прийти на выборы 21 апреля и проголосовать за него, оплачиваются из избирательного фонда кандидата. Об этом сообщает общественное движение "Чесно".

При этом депутат, руководитель секретариата партии "Блок Петра Порошенко" Максим Саврасов заявил, что не знает точную сумму, которую штаб потратил на звонки.

"Сумму не знаю, оплачиваем из фонда", - сказал он.

На вопрос, где штаб Порошенко взял телефонные контакты украинцев, которые являются персональными данными, Саврасов ответил, что "алгоритма не знает".

Отметим, что движение "Чесно" проанализировало промежуточный отчет Порошенко от 13 апреля относительно расходов на предвыборную кампанию, однако не нашло там расходов на такие звонки. Вероятно, эта статья расходов будет содержаться в финальном отчете, который будет обнародован уже после второго тура выборов.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что избирателям начали поступать телефонные звонки с просьбой поддержать кандидата в президенты Петра Порошенко. Сообщалось, что избирателям звонят с городского телефона с кодом "044". После того, как человек отвечает на телефонный звонок, звучит запись сообщения от Порошенко.