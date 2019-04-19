У Порошенка розповіли, де беруть гроші на масові дзвінки українцям

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Дзвінки оплачуються з виборчого фонду кандидата

Масові дзвінки виборцям, під час яких голос Петра Порошенка закликає прийти на вибори 21 квітня і проголосувати за нього, оплачуються з виборчого фонду кандидата. Про це повідомляє громадський рух "Чесно".

При цьому депутат, керівник секретаріату партії "Блок Петра Порошенко" Максим Саврасов заявив, що не знає точну суму, яку штаб витратив на дзвінки.

"Суму не знаю, оплачуємо з фонду", - сказав він.

На питання, де штаб Порошенка взяв телефонні контакти українців, які є персональними даними, Саврасов відповів, що "алгоритму не знає".

Зазначимо, що рух "Чесно" проаналізував проміжний звіт Порошенка від 13 квітня щодо витрат на передвиборну кампанію, проте не знайшов там витрат на такі дзвінки. Ймовірно, ця стаття витрат буде міститися в фінальному звіті, який буде оприлюднено вже після другого туру виборів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що виборцям почали надходити телефонні дзвінки з проханням підтримати кандидата в президенти Петра Порошенка. Повідомлялося, що виборцям дзвонять з міського телефону з кодом "044". Після того, як людина відповідає на телефонний дзвінок, звучить запис повідомлення від Порошенка.