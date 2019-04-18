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Украинцам поступают звонки с голосом Порошенко

Новости » Выборы 2019    18.04.2019 - 14:22
Украинцам поступают звонки с голосом Порошенко
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Граждан просят поддержать Порошенко на выборах

Избирателям начали поступать телефонные звонки с просьбой поддержать кандидата в президенты Петра Порошенко. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Так, избирателям звонят с городского телефона с кодом "044". После того, как человек отвечает на телефонный звонок, звучит запись сообщения от Порошенко.

"Здравствуйте, это Петр Порошенко. 21 апреля - решающий день, который определит судьбу страны. Прошу вас поддержать мой курс", - говорится в сообщении.

Напомним, общественное движение "Чесно" сообщило, что Порошенко частично финансировал свою избирательную кампанию за счет налогоплательщиков. В декларации за 2018 год Порошенко указал 122 млн гривен расходов на рекламу. Однако по подсчетам только на телерекламу он потратил 175 млн гривен, а расходы на наружную рекламу и агитацию в Facebook вообще не указаны в декларации.

Кроме того, рекламную кампанию на ТВ Порошенко активизировал в начале весны 2018 года. Кроме того, лозунги "Армія! Мова! Віра!" распространялись через социальные сети, а в августе появились на телевидении. По данным "Чесно", наружную рекламу Порошенко в первой половине 2018 года размещали местные органы власти за счет налогоплательщиков.

 

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