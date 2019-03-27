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Порошенко рассказал, когда Украина станет энергетически независимой

Новости » Политика    27.03.2019 - 07:51
Порошенко рассказал, когда Украина станет энергетически независимой
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

По словам президента, в 2021-2022 годах Украина может стать энергетически независимой

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, когда и при каких обстоятельствах Украина может стать энергетически независимой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт главы государства.

Он также выразил уверенность в том, что Украина добьется энергетической независимости .

"Подчеркиваю, что точка невозврата не пройдена. Несмотря на то, что мы заплатили очень высокую цену за свою энергетическую независимость, потому что энергетическая независимость является частью нашей государственной независимости и нашего суверенитета", - сказал он.

По его словам, в 2021-2022 годах Украина может стать энергетически независимой .

"Я подчеркиваю, если мы пройдем точку невозврата 2019 года, в 2021-2022 годах Украина станет энергетически независимой, мы прекратим импортировать газ. Это будет результатом нашей позиции по энергетической независимости, энергетической эффективности", - заверил Порошенко.

Президент подчеркнул, что на это направлена монетизация субсидий, повышение энергоэффективности, интеграция в Европейскую энергетическую систему.

Напомним, ранее Порошенко поставил задачу за пять лет обеспечить энергетическую независимость Украины.

Порошенко в ходе выступления на совещании в Министерстве социальной политики подчеркнул важность обеспечения энергетической независимости государства и поставил задачу, чтобы уже через пять лет Украина вышла на обеспечение этих потребностей собственными ресурсами.

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