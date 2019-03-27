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Порошенко розказав, коли Україна стане енергетично незалежною

Новини » Політика    27.03.2019 - 07:51
Порошенко розказав, коли Україна стане енергетично незалежною
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

За словами президента, у 2021-2022 роках Україна може стати енергетично незалежною

Президент України Петро Порошенко розказав, коли і за яких обставин Україна може стати енергетично незалежною. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт глави держави.

Він також висловив впевненість у тому, що Україна доб'ється енергетичної незалежності .

"Наголошую, що точка неповернення не пройдена. Незважаючи на те, що ми заплатили дуже високу ціну за свою енергетичну незалежність, бо енергетична незалежність є складовою нашої державної незалежності і нашого суверенітету", - сказав він.

За його словами, у 2021-2022 роках Україна може стати енергетично незалежною .

"Я наголошую, якщо ми пройдемо точку неповернення 2019 року, у 2021-2022 роках Україна стане енергетично незалежною, ми припинимо імпортувати газ. Це буде результатом нашої позиції з енергетичної незалежності, енергетичної ефективності", - запевнив Порошенко.

Президент наголосив, що на це спрямована монетизація субсидій, підвищення енергоефективності, інтеграція в Європейську енергетичну систему.

Нагадаємо, раніше Порошенко поставив завдання за п'ять років забезпечити енергетичну незалежність України.

Порошенко в ході виступу на нараді в Міністерстві соціальної політики підкреслив важливість забезпечення енергетичної незалежності держави та поставив завдання, щоб вже через п'ять років Україна вийшла на забезпечення цих потреб власними ресурсами.

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