Порошенко рассказал, что надо сделать в ближайшее время для членства Украины в ЕС

"Европейская комиссия, Европейский Союз ждут прозрачной процедуры отбора судей Конституционного суда, в том числе с применением международных экспертов. Должны как можно быстрее сформировать прозрачный и эффективный Высший совет правосудия, который будет реализовывать продолжение судебной реформы", - заявил Порошенко.

Он также добавил, что мы должны сделать шаги по законодательству о свободе СМИ и независимости регулятора СМИ от действующей власти.

"Должны получить выводы Венецианской комиссии по антиолигархическому закону. Хочу подчеркнуть: Урсула фон дер Ляєн отдельно отметила как важный критерий то, что у нас были поведены в 2019 году честно и прозрачно президентские выборы. И то, что произошла национализация насквозь коррумпированного Приватбанка, где были остановлены действия отдельных лиц, которые грабили Украину и высасывать миллиарды долларов из экономики украинского государства", - добавил Порошенко.

"Кажется, будто бы это много. Поверьте мне из моего собственного опыта - это пока очень мало. Когда мы только готовились к подписанию Соглашения об ассоциации и обсуждали те законопроекты, которые тогда надо было принять, существовал так называемый "список Фюле" (Штефан Фюле - в 2010-2014 еврокомиссар по вопросам расширения и европейской политики соседства в Европейской комиссии, - ред.). Я ему говорил: очень трудно за такой короткий срок принять десятки законов. Он говорит: все, что вы сможете сделать сейчас до начала вступительных переговоров, - это даже не сравнить с тем, что вам надо будет сделать во время переговоров. Это будут тысячи законов, нормативных документов, которые адаптируют законодательство Украины к законодательству ЕС, введут правила и дадут возможность Украине чувствовать себя полноценным членом Европейского Союза", - подчеркнул Порошенко.