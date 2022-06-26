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Порошенко розказав, що треба зробити найближчим часом для членства України в ЄС

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Неділя 26 червня 2022 17:41
Порошенко розказав, що треба зробити найближчим часом для членства України в ЄС Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Олександр Мороз

П'ятий президент Петро Порошенко розказав, якими мають бути перші кроки України після отримання статусу кандидата в члени Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в ефірі телеканалу "Прямий".

"Європейська комісія, Європейський Союз чекають прозорої процедури відбору суддів Конституційного суду, в тому числі із застосуванням міжнародних експертів. Маємо якнайшвидше сформувати прозору і ефективну Вищу раду правосуддя, яка буде реалізовувати продовження судової реформи", - заявив Порошенко.

Він також додав, що ми маємо зробити кроки щодо законодавства про свободу ЗМІ і незалежності регулятора ЗМІ від діючої влади.

"Маємо отримати висновки Венеційської комісії по антиолігархічному закону. Хочу наголосити: Урсула фон дер Ляєн окремо відзначила як важливий критерій те, що у нас були поведені у 2019 році чесно і прозоро президентські вибори. І те, що відбулася націоналізація наскрізь корумпованого ПриватБанку, де були зупинені дії окремих осіб, які грабували Україну і висмоктувати мільярди доларів з економіки української держави", - додав Порошенко.

"Здається, нібито це багато. Повірте мені з мого власного досвіду – це поки що дуже мало. Коли ми лише готувалися до підписання Угоди про асоціацію і обговорювали ті законопроекти, які тоді треба було прийняти, існував так званий "список Фюле" (Штефан Фюле - у 2010-2014 Єврокомісар з питань розширення та Європейської політики сусідства в Європейській Комісії, - ред.). Я йому казав: дуже важко за такий короткий термін прийняти десятки законів. Він каже: все, що ви зможете зробити зараз до початку вступних переговорів, - це навіть не порівняти з тим, що вам треба буде зробити під час переговорів. Це будуть тисячі законів, нормативних документів, які адаптують законодавство України до законодавства ЄС, запровадять правила і дадуть можливість Україні відчувати себе повноцінним членом Європейського Союзу", - наголосив Порошенко.

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