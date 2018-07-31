Порошенко рассказал об объеме железнодорожных перевозок новым Бескидским тоннелем
Сквозь тоннель прошло около 2 тыс. грузовых поездов в сторону ЕС и в обратном направлении
Новым Бескидским тоннелем за два месяца прошло почти две тысячи грузовых поездов. Об этом в Twitter сообщил президент Украины Петр Порошенко.
По его словам, движение через железнодорожный Бескидский тоннель стремительно набирает обороты. Речь идет как о перевозке товаров в страны Европейского союза, так и о трафике поездов в обратном направлении.
"За два месяца в направлении западных границ и обратно тоннелем прошло 1 828 грузовых поездов, 92 297 грузовых вагонов и 442 пассажирских и пригородных поездов", - написал Порошенко.
Также он отметил, что возросла скорость грузовых поездов до 60 км/час. А грузовые поезда теперь могут развивать скорость до 70 км/ч, направляясь через тоннель.
Железнодорожное движение через Бескидский тоннель стремительно набирает обороты. За два месяца в направлении западных границ и обратно тоннелем прошло 1 828 грузовых поездов, 92 297 грузовых вагонов и 442 пассажирских и пригородных поездов.— Петр Порошенко (@poroshenko) 31 июля 2018 г.
#БескидськийТунель pic.twitter.com/Mcs4itn2qd
Напомним, Бескидский тоннель был открыт 24 мая 2018 года. В новый тоннель в Карпатах между Закарпатьем и Львовской области было инвестировано почти 3 млрд гривен. Около 60% экспортного потока, который перевозится по железной дороге, проходит через Бескидский тоннель.