Порошенко рассказал об объеме железнодорожных перевозок новым Бескидским тоннелем

Сквозь тоннель прошло около 2 тыс. грузовых поездов в сторону ЕС и в обратном направлении

Новым Бескидским тоннелем за два месяца прошло почти две тысячи грузовых поездов. Об этом в Twitter сообщил президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, движение через железнодорожный Бескидский тоннель стремительно набирает обороты. Речь идет как о перевозке товаров в страны Европейского союза, так и о трафике поездов в обратном направлении.

"За два месяца в направлении западных границ и обратно тоннелем прошло 1 828 грузовых поездов, 92 297 грузовых вагонов и 442 пассажирских и пригородных поездов", - написал Порошенко.

Также он отметил, что возросла скорость грузовых поездов до 60 км/час. А грузовые поезда теперь могут развивать скорость до 70 км/ч, направляясь через тоннель.

Железнодорожное движение через Бескидский тоннель стремительно набирает обороты. За два месяца в направлении западных границ и обратно тоннелем прошло 1 828 грузовых поездов, 92 297 грузовых вагонов и 442 пассажирских и пригородных поездов.



#БескидськийТунель pic.twitter.com/Mcs4itn2qd — Петр Порошенко (@poroshenko) 31 июля 2018 г.

Напомним, Бескидский тоннель был открыт 24 мая 2018 года. В новый тоннель в Карпатах между Закарпатьем и Львовской области было инвестировано почти 3 млрд гривен. Около 60% экспортного потока, который перевозится по железной дороге, проходит через Бескидский тоннель.