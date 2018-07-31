Порошенко розповів про обсяг залізничних перевезень новим Бескидським тунелем

Крізь тунель пройшло близько 2 тис. вантажних поїздів у бік ЄС та у зворотньому напрямку

Новим Бескидським тунелем за два місяці пройшло майже дві тисячі вантажних поїздів. Про це у Twitter повідомив президент України Петро Порошенко.

За його словами, залізничний рух через Бескидський тунель стрімко набирає обертів. Йдеться як про перевезення товарів до країн Європейського союзу, так і про трафік поїздів у зворотному напрямку.

"За два місяці у напрямку західних кордонів та зворотно тунелем пройшло 1 828 вантажних поїздів, 92 297 вантажних вагонів та 442 пасажирських та приміських поїздів", - написав Порошенко.

Також він зазначив, що зросла швидкість вантажних поїздів до 60 км/год. А вантажні поїзди тепер можуть розвивати швидкість до 70 км/год, прямуючи через тунель.

Залізничний рух через Бескидський тунель стрімко набирає обертів. За два місяці у напрямку західних кордонів та зворотно тунелем пройшло 1 828 вантажних поїздів, 92 297 вантажних вагонів та 442 пасажирських та приміських поїздів.



#БескидськийТунель pic.twitter.com/Mcs4itn2qd — Петро Порошенко (@poroshenko) 31 липня 2018 р.

Нагадаємо, Бескидський тунель було відкрито 24 травня 2018 року. У новий тунель в Карпатах між Закарпаттям та Львівською областю було інвестовано майже 3 млрд гривень. Близько 60% експортного потоку, який перевозиться залізницею, проходить через Бескидський тунель.