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Порошенко розповів, що потрібно Україні для стримування російської агресії

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Київ, Субота 04 грудня 2021 16:51
Порошенко розповів, що потрібно Україні для стримування російської агресії Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Володимир Путін має розуміти, що у разі посилення військової агресії проти України він отримає солідарну відсіч всього світу.

Про це заявив п’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко в ефірі італійського каналу Sky TG24.

За його словами, Україні потрібне летальне оборонне озброєння, а для Кремля - список "пекельних" санкцій, які будуть запровадженні у разі наступу.

"Усі мають розуміти: нам не потрібні солдати НАТО на лінії фронту із Росією. Я пишаюся тим, що за п’ять років мого президентства ми створили одну з найефективніших і найсильніших армій на континенті. Ми здатні захистити свою землю самі, але нам безумовно потрібна оборонна зброя та "пекельні" санкції проти Росії сьогодні, якщо агресія продовжуватиметься", - наголосив Порошенко.

Водночас на його думку, Україні точно потрібна підтримка з боку ЄС та США на шляху реформ, які зміцнюють стійкість країни.

"Нам безумовно необхідна єдність усього Вільного світу. У цій ситуації нам потрібен сильний та єдиний голос для дипломатичного тиску на Росію. І в такому разі немає сумнівів, що ми досягнемо успіху", - вважає Порошенко.

"Єдиний голос України і НАТО - теж абсолютно правильне рішення. І збільшення підтримки України оборонною зброєю - абсолютно правильне рішення також. Думаю, що всередині України, попри те, що як лідер опозиції ми нині маємо певні внутрішні дискусії з чинним президентом Зеленським, я не маю сумнівів, що нам треба бути об'єднаними для захисту наших цінностей, нашої європейської інтеграції та суверенітету. Ніяких сумнівів", - резюмував Порошенко.

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Петро Порошенко Російська Федерація
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