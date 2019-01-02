Порошенко рассказал, насколько за 3 года вырос объем торговли Украины с ЕС

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Доля ЕС в экспорте украинской продукции достигла исторического максимума в 42,5%

За 3 года объем торговли Украины с Европейским союзом (ЕС) вырос до 40%. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы государства.

Так, он отметил, что за время действия Зоны свободной торговли объем нашей торговли с Евросоюзом вырос на 40%.

"Доля ЕС в экспорте украинской продукции достигла исторического максимума в 42,5%. Качественно изменилась структура украинского экспорта в сторону продукции с добавленной стоимостью, доля которой составила 43% экспорта в ЕС", - говорится в сообщении.

Порошенко также напомнил, что с 1 января в торговых отношениях Украины и ЕС начала применяться Региональная конвенция о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения.

"Наши следующие приоритеты в развитии торговли с ЕС – усиленное таможенное сотрудничество, заключение Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции, адаптация законодательства в сфере санитарных и фитосанитарных мер", - добавил президент.

Напомним, с1 января 2019 года Украина начала использовать положения региональной конвенции Пан-Евро-Мед.

Участие в конвенции позволит украинским производителям закупать сырье и комплектующие в странах Европейской ассоциации свободной торговли или в странах Средиземноморья. Также производители смогут экспортировать свою продукцию в страны Европейского союза по сниженной или нулевой ставке ввозной пошлины.

Ранее сообщалось, что Украина за 10 месяцев 2018 года экспортировала товаров на 38,7 млрд гривен. Отмечается, что это на 10,3% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Добавим, что объем внешней торговли товарами Украины со странами Евросоюза в период с января по ноябрь 2018 года составил 40,512 млрд долларов, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года (35,892 млрд долларов).