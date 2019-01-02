Порошенко розповів, наскільки за 3 роки зріс обсяг торгівлі України з ЄС

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Частка ЄС в експорті української продукції досягла історичного максимуму в 42,5%

За 3 роки обсяг торгівлі України з Європейським союзом (ЄС) зріс до 40%. Про це заявив президент України Петро Порошенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook глави держави.

Так, він зазначив, що за час дії Зони вільної торгівлі обсяг нашої торгівлі з Євросоюзом виріс на 40%.

"Частка ЄС в експорті української продукції досягла історичного максимуму в 42,5%. Якісно змінилася структура українського експорту в бік продукції з доданою вартістю, частка якої склала 43% експорту в ЄС", - йдеться в повідомленні.

Порошенко також нагадав, що з 1 січня в торгових відносинах України і ЄС почала застосовуватися Регіональна конвенція про пан-євро-середземноморських преференційних правила походження.

"Наші наступні пріоритети у розвитку торгівлі з ЄС – посилене митне співробітництво, укладання Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції, адаптація законодавства у сфері санітарних та фітосанітарних заходів", - додав президент.

Нагадаємо, з 1 січня 2019 року Україна почала використовувати положення регіональної конвенції Пан-Євро-Мед.

Участь у конвенції дозволить українським виробникам закуповувати сировину і комплектуючі в країнах Європейської асоціації вільної торгівлі або в країнах Середземномор'я. Також виробники зможуть експортувати свою продукцію в країни Європейського союзу за зниженою або нульовою ставкою ввізного мита.

Раніше повідомлялося, що Україна за 10 місяців 2018 року експортувала товарів на 38,7 млрд гривень. Наголошується, що це на 10,3% більше, ніж за аналогічний період 2017 року.

Додамо, що обсяг зовнішньої торгівлі товарами України з країнами Євросоюзу на період з січня по листопад 2018 року склав 40,512 млрд доларів, що на 13% більше, ніж за аналогічний період минулого року (35,892 млрд доларів).