Украинский самолет АН-178 совершил демонстративный полет под Лондоном

Как отметил Порошенко, 78% комплектующих для самолета производятся в Украине

Украина продемонстрировала на авиасалоне под Лондоном (Великобритания) новый транспортный самолет Ан-178, разработанный инженерами Государственного предприятия "Антонов". Об этом написал президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Twitter.

Как отметил президент, "украинский красавец Ан-178 на днях совершил демонстрационный полет в пригороде Лондона".

Фото: презентация транспортного самолета Ан-178

"Ан-178 - разработка инженеров ГП "Антонов". И, что самое главное, 78% комплектующих для самолета производятся в Украине, а РФ исключена из списка стран, которые производят остальные детали для Ан-178", - написал Порошенко.

Український красень Ан-178 днями здійснив демонстраційний політ у передмісті Лондона.



Ан-178 – розробка інженерів @AntonovCompany. І, що найголовніше, 78% комплектуючих для літака виробляються в Україні, а РФ виключена зі списку країн, які виготовляють решту деталей для Ан-178. pic.twitter.com/mKgVYQApoo — Петро Порошенко (@poroshenko) July 18, 2018

Напомним, ранее в пресс-службе ГП "Антонов" сообщили, что "Антонов" и швейцарская компания "AIR-ION Technologies SA" подписали меморандум о налаживании партнерства в разработке, испытаниях, сертификации и изготовлении гибридных и электрических беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Так, летательные аппараты будут производиться на базе модульной унифицированной многофункциональной платформы разработки компании "AIR-ION Technologies SA" для выполнения различных гражданских и военных задач.

Ранее РБК-Украина писало, что "Антонов" обратился к министерству транспорта США с просьбой разрешить внеплановый перелет грузового самолета AN-124-100 "Руслан" из Лос-Анджеласа во Флориду.