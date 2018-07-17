"Антонов" разом з швейцарською компанією вироблятиме безпілотні літальні апарати

ДП "Антонов" та швейцарська компанія "AIR-ION Technologies SA" підписали відповідний меморандум

ДП "Антонов" та швейцарська компанія "AIR-ION Technologies SA" підписали меморандум щодо налагодження партнерства у розробці, випробуваннях, сертифікації та виготовленні гібридних та електричних безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Про це повідомляє прес-служба ДП.

Повідомляється, що літальні апарати будуть виготовлятися на базі модульної уніфікованої багатофункціональної платформи розробки компанії "AIR-ION Technologies SA" для виконання різноманітних цивільних та військових задач.

Попередньо заплановано виробництво чотирьох типів БПЛА з максимальною злітною вагою 1500 кг та крейсерською швидкістю 185 км/год.

"ДП "Антонов" братиме участь у розробці планера цих літальних апаратів, виготовленні дослідних зразків, проведенні їх випробувань, сертифікації, а в перспективі на виробничих потужностях ДП "Антонов" планується налагодити лінію з серійного виробництва БПЛА", - повідомляють у ДП.

Нагадаємо, раніше сьогодні у ДП "Антонов" повідомили, що Нацполіція порушила кримінальне провадження щодо посадових осіб Росавіації і групи "Волга-Дніпро" (РФ) за підробку сертифікатів льотної придатності літаків "Руслан". Підозрюваним загрожує позбавлення волі на термін до шести років.