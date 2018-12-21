Порошенко розраховує на бойові вертольоти Airbus для ЗСУ

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Україна може закупити вертольоти Airbus Helicopters для потреб армії

Президент України Петро Порошенко розраховує на поставки бойових вертольотів Airbus на озброєння Збройних сил. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву на сьогоднішній церемонії передачі вертольотів ДСНС і Національній гвардії.

Зазначимо, сьогодні ДСНС та Нацгвардії передали перші два вертольоти, які поставляються в рамках створення Системи авіаційної безпеки та цивільного захисту. Порошенко зазначив, що поставив завдання залучити до співпраці з Airbus Helicopters і Збройні сили України.

"Ми повинні мати і бойові вертольоти Airbus, які посилять бойову міць Збройних сил України для захисту суверенітету, територіальної цілісності і незалежності України", - підкреслив він.

Він також додав, що другим етапом співпраці з компанією Airbus буде використання бойових вертольотів для потреб ЗСУ. Крім того, Порошенко зазначив, що використання франко-німецьких вертольотів підвищить конкуренцію і швидкість модернізації вертольотів серед українських виробників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що компанія Airbus Helicopters відправила перші вертольоти до України за раніше укладеним контрактом.

У травні Кабінет міністрів підписав з Францією угоду про закупівлю 55 вертольотів Airbus Helicopters для системи авіабезпеки.