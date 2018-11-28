Порошенко розпорядився у разі наземної агресії РФ одразу підвищити зарплату військовим

Фото: Петро Порошенко та українські військові (twitter.com/poroshenko)

Порошенко розпорядився підготувати відповідні документи

Президент України Петро Порошенко розпорядився у разі наземної агресії Російської Федерації (РФ) проти України одразу підвищити зарплату військових, а не з 1 січня 2019 року, як це планувалося. Про це він заявив у ході візиту у Чернігівську область, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Порошенка, він розпорядився підготувати відповідні документи, щоб у разі агресії РФ, українські військові отримали підвищення виплат раніше, ніж 1 січня 2019 року.

"У разі факту наземної агресії РФ проти України на суходолі, дав завдання підготувати документи та запровадити підвищене грошове забезпечення для українських військових не з 1 січня, як планувалося, а з дня початку агресії", - заявив він.

Нагадаємо, в листопаді Верховна рада України підтримала рішення президента про підвищення виплат українським військовослужбовцям. Зокрема, грошове забезпечення військових в Україні зросте вже з початку 2019 року.

Як писало РБК-Україна, у вересні 2018 року президент Петро Порошенко доручив уряду передбачити в державному бюджеті на 2019 рік підвищення грошового забезпечення військовослужбовців України на 30%.