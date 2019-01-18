Порошенко поручил сформировать ВГА в Волновахе

Фото: Волноваха (из открытых источников)

Порошенко поручил Наеву и Куцю принять меры по созданию ВГА в Волновахе

Президент Украины Петр Порошенко распорядился сформировать военно-гражданскую администрацию в Волновахе Донецкой области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президентский указ.

Сообщается, что Порошенко поручил командующему Объединенных сил Сергею Наеву и главе Донецкой областной государственной администрации Александру Куцю принять меры по образованию военно-гражданской администрации в Волновахе.

Напомним, в ноябре прошлого года вблизи Волновахи задержали мужчин, которые демонтировали железнодорожные пути. По данным полиции, только в ночь, когда их задержали, они вырезали металла почти на 150 тыс. гривен.

Отметим, накануне Порошенко назвал число погибших на Донбассе военных из состава Сил спецопераций.

"Война - это не только победы. К сожалению, 70 боевых побратимов положили свои жизни за Украину. Вечная им память и слава", - заявил Порошенко, добавив, что с начала войны на Донбассе воинами-спецназовцами было выполнено около трех тысяч боевых задач. До этого Порошенко утвердил эмблему и флаг Сил спецопераций.