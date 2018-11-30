Вблизи Волновахи задержали злоумышленников, которые демонтировали ж/д пути

Фото: изъятые доказательства преступления (police.dn.ua)

Во время задержания у них нашли металла почти на 150 тыс. гривен

В Донецкой области на железнодорожном перегоне между селами Дмитровка и Донское задержали группу злоумышленников, которые вырезали рельсы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Донецкой области.

Как отмечается, злоумышленников задержали в три часа ночи "на горячем". Полиция ждала их несколько часов в засаде на морозе. Операция стала финалом оперативной работы, которая длилась четыре недели.

Осенью в Волновахском районе было совершено несколько краж железнодорожного пути для грузовых поездов. Полицейские установили десять лиц, причастных к преступлению.

Выяснилось, что главарь группы нанял местных жителей, которые с помощью автогена вырезали по ночам железнодорожное полотно. Похитители действовали по заранее разработанному плану, где каждый выполнял свою роль.

С целью конспирации злоумышленники выставляли в разных местах дозорных. Особенно тщательно следили за автодорогой, которая вела к железной дороге. В случае появления машин передавали сигнал по цепи и "потрошители" исчезали до того, как их обнаружат.

Таким образом подозреваемые несколько раз демонтировали рельсы и сдавали в пункт приема металлолома, а на вырученные средства приобрели КАМАЗ с манипулятором, чтобы воровать уже в больших масштабах.

Именно во время первого крупного похищения деятельность преступной группы была прекращена. В ночь, когда зловмышленников задержали, они вырезали металла почти на 150 тыс. гривен. Но вывезти не успели - их задержали оперативники.

По факу проишествия открыто уголовное производство по ст. 185 Уголовного кодекса Украины "Кража". Общий ущерб, нанесенный похитителями, устанавливается. Продолжается досудебное расследование.

Фото: место происшествия (police.dn.ua)

Напомним, ранее в Донецкой области полиция задержала шестерых человек, которые с помощью спецоборудования вырезали рейки на железнодорожном перегоне под Авдіївкою.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Бахмуте Донецкой области неизвестный во время нападения на ювелирный магазин выстрелил в охранника, от чего тот скончался.