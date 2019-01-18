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Порошенко доручив утворити ВЦА у Волновасі

Новини » Політика    18.01.2019 - 10:29
Порошенко доручив утворити ВЦА у Волновасі
Фото: Волноваха (з відкритих джерел)

Порошенко доручив Наєву і Куцю вжити заходів щодо створення ВЦА у Волновасі

Президент України Петро Порошенко розпорядився сформувати військово-цивільну адміністрацію в Волновасі Донецької області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президентський указ.

Повідомляється, що Порошенко доручив командувачу Об'єднаних сил Сергію Наєву і голові Донецької обласної державної адміністрації Олександру Куцю вжити заходів щодо утворення військово-цивільної адміністрації в Волновасі.

Нагадаємо, в листопаді минулого року поблизу Волновахи затримали чоловіків, які демонтували залізничні колії. За даними поліції, тільки в ніч, коли їх затримали, вони вирізали металу майже на 150 тис. гривень.

Відзначимо, напередодні Порошенко назвав число загиблих на Донбасі військових зі складу Сил спецоперацій.

"Війна - це не тільки перемоги. На жаль, 70 бойових побратимів поклали свої життя за Україну. Вічна їм пам'ять і слава", - заявив Порошенко, додавши, що з початку війни на Донбасі воїнами-спецназівцями було виконано близько трьох тисяч бойових завдань. До цього Порошенко затвердив емблему і прапор Сил спецоперацій.

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Новини України Порошенко ПетроДонбасВолноваха
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