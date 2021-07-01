У Порошенко раскритиковали принятый за основу закон об олигархах

Одобренный Верховной радой за основу закон об олигархах направлен на удержание властью рейтинга, чем на борьбу с олигархией.
Об этом заявила народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Виктория Сюмар в Facebook.
Выступая с трибуны Верховной рады, она назвала деолигархизацию комедией, из которой планируют сделать целый сериал для удержания рейтинга.
"Как у нас предлагается назначать олигархами: заседает целое СНБО, оно голосует за включение в реестр, дает красивые брифинги. Дальше все идут на телеканалы - а потом СНБО исключает из реестра олигархов. Без всяких критериев, без понимания, почему и как", - заявила Сюмар.
По ее словам, на самом деле "это плохая и нечестная комедия", которая больше напоминает фарс.
"Для того, чтобы бороться с олигархами, надо принимать антимонопольное законодательство, надо не брать людей олигархов в списки депутатов и не назначать этих людей министрами. Но этого не будет", - резюмирует Сюмар.
Напомним, сегодня РБК-Украина писало, что "Евросолидарность", "Голос" и "Батькивщина" разработали собственный законопроект для борьбы с олигархами.