"Евросолидарность", "Голос" и "Батькивщина" разработали собственный законопроект для борьбы с олигархами

Об этом представители политических сил сообщили во время брифинга в парламенте.

По словам автора законопроекта, народного депутата из фракции "ЕС" Николая Княжицкого, законопроект от властей о деолигархизации предоставляет президенту чрезвычайные полномочия единолично назначать олигархами всех, кто ему мешает. При этом в Украине созданы антикоррупционные органы, которые и должны ограничивать олигархическое влияние.

"Какие же последствия будут для олигархов, как они прописаны в этом законопроекте? Результат один - они не имеют права участвовать в приватизации", - говорит Княжицкий.

В то же время он отмечает, что в альтернативном законопроекте четко требуется от Антимонопольного комитета следить за соблюдением законодательства.

"Те, кто его не придерживаются, по предложению Антимонопольного комитета подлежат под специальную процедуру, которую проводит и контролирует НАПК. Мы для того и создали антикоррупционные органы, чтобы предоставить им полномочия бороться и с коррупцией и с олигархатом. Мы предлагаем, чтобы телевизионные каналы занимали объективную позицию, чтобы мы знали, за чей счет они финансируются, кто за этими телевизионными каналами стоит. Чтобы не имели они права под присмотром авторитетных общественных организаций промывать мозги украинским гражданам", - добавил Княжицкий.