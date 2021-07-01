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У Порошенко раскритиковали принятый за основу закон об олигархах

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Киев, Четверг 01 июля 2021 19:08
У Порошенко раскритиковали принятый за основу закон об олигархах Фото: Виктория Сюмар (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Украина

Одобренный Верховной радой за основу закон об олигархах направлен на удержание властью рейтинга, чем на борьбу с олигархией.

Об этом заявила народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Виктория Сюмар в Facebook.

Выступая с трибуны Верховной рады, она назвала деолигархизацию комедией, из которой планируют сделать целый сериал для удержания рейтинга.

"Как у нас предлагается назначать олигархами: заседает целое СНБО, оно голосует за включение в реестр, дает красивые брифинги. Дальше все идут на телеканалы - а потом СНБО исключает из реестра олигархов. Без всяких критериев, без понимания, почему и как", - заявила Сюмар.

По ее словам, на самом деле "это плохая и нечестная комедия", которая больше напоминает фарс.

"Для того, чтобы бороться с олигархами, надо принимать антимонопольное законодательство, надо не брать людей олигархов в списки депутатов и не назначать этих людей министрами. Но этого не будет", - резюмирует Сюмар.

Напомним, сегодня РБК-Украина писало, что "Евросолидарность", "Голос" и "Батькивщина" разработали собственный законопроект для борьбы с олигархами.

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Европейская солидарность олигархи
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