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У Порошенка розкритикували ухвалений за основу закон про олігархів

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Київ, Четвер 01 липня 2021 19:08
У Порошенка розкритикували ухвалений за основу закон про олігархів Фото: Вікторія Сюмар (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Україна

Схвалений Верховною радою за основу закон про олігархів направлений на утримання владою рейтингу, ніж на боротьбу з олігархією.

Про це заявила народний депутат з фракції "Європейська солідарність" Вікторія Сюмар у Facebook.

Виступаючи з трибуни Верховної ради, вона назвала деолігархізацію комедією, з якої планують зробити цілий серіал для утримання рейтингу.

"Як в нас пропонується призначати олігархами: засідає ціле РНБО, воно голосує за включення в реєстр, дає красиві брифінги. Далі всі йдуть на телеканали - а потім РНБО виключає з реєстру олігархів. Без жодних критеріїв, без розуміння, чому і як", - заявила Сюмар.

За її словами, насправді "це погана і нечесна комедія", яка більше нагадує фарс.

"Для того, щоб боротися з олігархами, треба приймати антимонопольне законодавство, треба не брати людей олігархів у списки депутатів і не призначати цих людей міністрами. Але цього не буде", - резюмує Сюмар.

Нагадаємо, сьогодні РБК-Україна писало, що "Євросолідарність", "Голос" і "Батьківщина" розробили власний законопроект для боротьби з олігархами.

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Європейська солідарність олигархи
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