У Порошенка розкритикували ухвалений за основу закон про олігархів

Схвалений Верховною радою за основу закон про олігархів направлений на утримання владою рейтингу, ніж на боротьбу з олігархією.

Про це заявила народний депутат з фракції "Європейська солідарність" Вікторія Сюмар у Facebook .

Виступаючи з трибуни Верховної ради, вона назвала деолігархізацію комедією, з якої планують зробити цілий серіал для утримання рейтингу.

"Як в нас пропонується призначати олігархами: засідає ціле РНБО, воно голосує за включення в реєстр, дає красиві брифінги. Далі всі йдуть на телеканали - а потім РНБО виключає з реєстру олігархів. Без жодних критеріїв, без розуміння, чому і як", - заявила Сюмар.

За її словами, насправді "це погана і нечесна комедія", яка більше нагадує фарс.

"Для того, щоб боротися з олігархами, треба приймати антимонопольне законодавство, треба не брати людей олігархів у списки депутатів і не призначати цих людей міністрами. Але цього не буде", - резюмує Сюмар.